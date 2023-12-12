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Представитель Захаряна: условий от испанцев по смене гражданства РФ не было

Представитель Захаряна: условий от испанцев по смене гражданства РФ не было
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Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на слухи о требовании испанцев к Захаряну отказаться от гражданства России.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда. У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов», — рассказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

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