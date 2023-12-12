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Ярошик — о Личке: Марцел должен быть доволен своим первым полугодием в «Динамо»

Ярошик — о Личке: Марцел должен быть доволен своим первым полугодием в «Динамо»
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о наставнике московского «Динамо» Марцеле Личке, который ранее тоже работал с оренбуржцами.

«У меня нет возможности посмотреть игры, но по результатам они молодцы! Личка с командой выдали серию из 13 игр без поражений, они два раза обыграли «Зенит» и один раз – ЦСКА. Марцел должен быть доволен своим первым полугодием в клубе. Фанаты и руководство клуба также должны быть довольны результатами команды. Посмотрим, как она выступит в весенней части сезона», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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