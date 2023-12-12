Игрок «Арсенала» Зинченко: я совершаю ошибки на поле и за его пределами каждый день

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о том, как он оценивает собственную игровую форму в нынешнем сезоне.

«Что ж, я определённо не тот парень, который будет судить сам себя, ведь есть тренерский штаб и тренер, оценивающие мои игры. Очевидно, я знаю, что совершаю ошибки на поле и за его пределами каждый божий день, но я учусь на этом. Самое главное — понять, что мы люди и все совершаем ошибки, но гораздо важнее то, как мы на них реагируем. Я не пытаюсь их повторять, пускай и в некоторые моменты я теряю концентрацию. Однако нужно понимать, как именно решать имеющиеся проблемы и избегать их в будущем», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.