Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Арсенала» Зинченко: я совершаю ошибки на поле и за его пределами каждый день

Игрок «Арсенала» Зинченко: я совершаю ошибки на поле и за его пределами каждый день
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о том, как он оценивает собственную игровую форму в нынешнем сезоне.

«Что ж, я определённо не тот парень, который будет судить сам себя, ведь есть тренерский штаб и тренер, оценивающие мои игры. Очевидно, я знаю, что совершаю ошибки на поле и за его пределами каждый божий день, но я учусь на этом. Самое главное — понять, что мы люди и все совершаем ошибки, но гораздо важнее то, как мы на них реагируем. Я не пытаюсь их повторять, пускай и в некоторые моменты я теряю концентрацию. Однако нужно понимать, как именно решать имеющиеся проблемы и избегать их в будущем», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Материалы по теме
Зинченко — об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошёл на пользу моей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android