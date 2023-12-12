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Зинченко: стать футбольным судьёй? Не ищу лёгких путей, но это слишком тяжёлая работа

Зинченко: стать футбольным судьёй? Не ищу лёгких путей, но это слишком тяжёлая работа
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопрос о том, рассматривает ли он вариант с тем, чтобы стать футбольным арбитром после завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Определённо, нет! Считаю, что это слишком тяжёлая работа, но вы же не думаете, что я собираюсь искать лёгкие пути, верно? Но в данном случае я точно знаю, что это тяжёлая работа, и также точно знаю, что на текущий момент на судей оказывается большое давление по разным причинам. Все мы люди и все можем совершать ошибки, но наша работа — стараться быть сосредоточенными на своём деле», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Арсенала»

Напомним, накануне в чемпионате Турции президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на судью после матча с «Ризеспором» (1:1), из-за чего теперь может быть приговорён к тюремному заключению сроком от одного года до трёх лет, а также может быть отстранён от работы в футболе сроком до двух лет.

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