В «Крыльях Советов» прокомментировали продление контракта с Костанцей

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с Фернандо Костанцей. По словам функционера, футболист очень комфортно чувствует себя в Самаре, а в клубе максимально довольны его игрой.

«Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» ещё долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы», — приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу в сезоне на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков в 18 матчах.