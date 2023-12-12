Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Селюк: предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара

Агент Селюк: предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о полузащитнике египетского «Аль-Ахли» и сборной Мали Алиу Дьенге, которого он предлагает клубам РПЛ.

«Есть футболист Дьенг. Опорный полузащитник из египетского «Аль-Ахли», который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов. К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют «Аль-Ахли», «Манчестер Сити», клуб Бензема, «Флуминенсе». Дьенг — игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь млн», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Агент Конате: Мохамед хочет уйти из «Ахмата» за границу — готов уехать не только в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android