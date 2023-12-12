Агент Селюк: предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о полузащитнике египетского «Аль-Ахли» и сборной Мали Алиу Дьенге, которого он предлагает клубам РПЛ.

«Есть футболист Дьенг. Опорный полузащитник из египетского «Аль-Ахли», который каждый раз выигрывает Лигу чемпионов. К тому же начинается чемпионат мира среди клубов. Играют «Аль-Ахли», «Манчестер Сити», клуб Бензема, «Флуминенсе». Дьенг — игрок сборной Мали. Предлагаю его клубам в России. Он был бы лучшим центральным полузащитником чемпионата, даже сомнений нет. Но купят опять какого-нибудь Шамара за восемь млн», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.