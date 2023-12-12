Источник: «Барселона» не заинтересована в обмене Рафиньи на Санчо

Испанская «Барселона» не заинтересована в обмене игрока команды Рафиньи на футболиста «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январе, сообщает Football Espana.

По информации источника, в стане сине-гранатовых не заинтересованы в Санчо в зимнее трансферное окно, а тем более на обмен на Рафинью, который является важным игроком команды. При этом «Барселона» готова рассмотреть продажу бразильца лишь летом 2024 года, однако за него придётся заплатить солидную сумму.

Напомним, Санчо в нынешнем сезоне поссорился с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. В связи с чем англичанин был отстранён от тренировок и находится вне основной заявки на матчи «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Джейдон сыграл всего три матча за команду, где провёл суммарно 76 минут на поле.

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