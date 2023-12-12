Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин возглавил владикавказскую «Аланию», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Соглашение между специалистом и клубом рассчитано на 3,5 года.

После 20 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Алания» набрала 32 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате махачкалинское «Динамо» с 37 очками.

Отметим, что Калешин выступал за владикавказский клуб во время карьеры футболиста. Всего в составе «Алании» Евгений принял участие в 36 матчах.

Напомним, Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.