Французский «Лион» может быть наказан за переход Камило в «Ахмат»

Юрист Хелен де Линден заявила, что французскому «Лиону» грозят санкции за переход полузащитника Камило в грозненский «Ахмат».

«Правила санкций ЕС запрещают освобождать игроков, чтобы они могли присоединиться к российским командам. Проблема в том, что вам не разрешено предоставлять экономические ресурсы, а игрок — это экономический ресурс.

Отпускать игрока «бесплатно» также запрещено, потому что клуб, попавший под санкции, может, например, зарабатывать деньги с таким бесплатным игроком и побеждать в больших количествах матчей», — приводит слова де Линден ftm.

Ранее директор «Лиона» Винсент Понсо заявил, что клуб не получил денег за трансфер Камило в «Ахмат» и лишь претендует на 20% от последующей продажи.