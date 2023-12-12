Стало известно, как ПСВ пытался расплатиться со «Спартаком» за Тиля в условиях санкций

Портал Follow the Money провёл расследование по поводу трансферов в российские и из российских клубов с момента начала санкций. Сообщается, что ПСВ, который приобрёл у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля, столкнулся с проблемами.

«Главный банк ПСВ отказался перечислять второй взнос за трансфер Тиля, поэтому клуб из Эйндховена в качестве временной меры передал эти деньги в Королевскую футбольную ассоциацию Нидерландов (KNVB), о чём сообщил директор ПСВ.

Однако это может означать, что и ПСВ, и KNVB нарушают запрет ЕС, потому что им не разрешено накапливать большую сумму денег для перевода в российские организации», — сказано в расследовании.

Но не платить — это не вариант согласно правилам УЕФА. Европейская ассоциация не позволяет платным футбольным клубам иметь долги перед другими клубами. Наказание: отстранение от еврокубков.

Ван Баар заявил, что после переговоров между Европейской ассоциацией клубов (ECA) и УЕФА последний предложил клубам выход: команда должна быть в состоянии доказать, что она сделала все возможное, чтобы заплатить, и в качестве резервной копии они могут припарковаться комиссия за перевод на целевой депозитный счет национальной футбольной ассоциации.

В «Спартак» Тиль перешёл в 2019 году из «АЗ Алкмар» за € 18 млн, согласно данным портала Transfermarkt. За московский клуб у игрока 24 матча, два забитых мяча и три голевые передачи.