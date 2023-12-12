В РПЛ заявили, что обсуждали создание Зала славы

Директор по маркетингу и коммуникациям МИР Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов заявил, что обсуждалось создание Зала славы.

«Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный Зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы ещё не приступали», — приводит слова Фетисова RT.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).