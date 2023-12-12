Мантуан прокомментировал возможный переход Ренана в «Коринтианс»

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал возможный переход партнёра по команде Роберта Ренана в бразильский «Коринтианс».

«Это сложная ситуация, ведь он хорошо стартовал, а затем потерял игровое время. Я считаю, что он примет это решение, так как он должен быть счастлив и развиваться в футболе. Также же он должен показывать того Роберта Ренана, которого все видели. Это трудное решение, но, даст Бог, ты примешь правильное решение и продолжишь идти по этому пути», — приводит слова Мантуана Itatiaia.

Напомним, ранее появилась информация, что английский «Вест Хэм» предложил € 25 млн за Ренана, однако бразилец должен сначала отправиться в «Коринтианс», так как прямой трансфер из МИР РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций.