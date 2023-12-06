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ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции

ЦСКА проведёт зимние сборы в ОАЭ и Турции
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Московский ЦСКА проведёт зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции, сообщает Bobsoccer.

Армейцы после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который пройдёт 10 декабря, уйдут в отпуск ровно на месяц. 12-13 января команда пройдёт медосмотр, а с 14-го числа клуб начнёт свой первый сбор, который пройдёт в ОАЭ, где запланировано два товарищеских матча.

Уже второй и третий сборы ЦСКА проведёт в Белеке (Турция). На этом сборе товарищеских матчей будет больше. О первой игре уже известно, армейцы 1 февраля встретятся с сербским «Партизаном».

Напомним, зимний сбор сезона-2022/2023 ЦСКА также проводил в ОАЭ и Турции. Команда Владимира Федотова сыграла восемь товарищеских матчей. Среди соперников были африканский «Симба» (2:2), «Оренбург» (1:0), «Партизан» (2:1), «Алания» (6:0), «Оренбург» (1:1), «Ахмат» (1:1), «Динамо» (2:1) и «Рубин» (0:2).

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