Голы Бензема и Канте помогли «Аль-Иттихаду» выйти во второй раунд клубного ЧМ

Сегодня, 12 декабря, состоялся матч первого раунда клубного чемпионата мира, в котором встречались саудовский «Аль-Иттихад» и «Окленд» из Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 29-й минуте. Отличился форвард «Аль-Иттихада» Ромариньо. Второй мяч на 34-й минуте в свой актив записал французский полузащитник Н'Голо Канте, ранее выступавший за лондонский «Челси». На 40-й минуте бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил третий гол своей команды, установив на табло итоговый результат матча.
Клубный чемпионат мира — 2023 проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря. В турнире также примут участие английский «Манчестер Сити», египетский «Аль-Ахли», мексиканский «Леон», бразильский «Флуминенсе» и японский клуб «Урава Ред Даймондс».
- 12 декабря 2023
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