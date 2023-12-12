Президент Ла Лиги Хавьер Тебас переизбран на четыре года

Многолетний президент Ла Лиги Хавьер Тебас был переизбран на свой срок на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

61-летний Тебас находится на этой должности с апреля 2013 года. В ноябре 2023 года он подал в отставку, чтобы запустить процедуру переизбрания как можно скорее. Он был единственным кандидатом на этих выборах. Для него это четвёртый срок на этой должности.

Отметим, что у Тебаса напряженные отношения с руководством двух ведущих команд страны «Реалом» и «Барселоной». Стороны нередко обменивались колкостями в публичном поле, а президент сине-гранатовых Жоан Лапорта даже обвинял Тебаса во лжи и со стороны клуба призывал чиновника к отставке.

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