Семак — о трансфере Артура: у нас в заявке не так много игроков. Надо усиливаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере игрока «Палмейраса» Артура.

«Верны ли слухи о трансфере Артура? У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается Артура, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» купит бразильского игрока за € 15 млн. При этом «Палмейрас» требует от сине-бело-голубых гарантий по переводу денег.