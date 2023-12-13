Экс-игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш: снова хотел бы встретиться с Промесом на поле

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Краснодара» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш выразил желание снова приехать в Россию, а также сыграть против игрока московского «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, 37-летний игрок находится без клуба с июля этого года.

«Если бы «Локомотив» меня пригласил в гости, приехать посмотреть игру, то я прилетел бы в Россию. Я бы хотел этого. Если говорить про матчи легенд, то меня приглашали ещё на последнюю игру, когда «Локомотив» играл с ЦСКА. К сожалению, у меня не получилось приехать. Я приму такое предложение в следующий раз, если у меня будет возможность.

Помню, как играл в России против Промеса, хоть он ещё и действующий игрок, но я снова хотел бы с ним встретиться на поле», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За это время португальский хавбек стал чемпионом России, а также трижды завоевал Кубок страны. В составе железнодорожников полузащитник принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 29 результативных передач.