Магкеев: Дзюба и Гильерме — два деда. Остались динозавры в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о чувстве юмора нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, а также высказался о самых возрастных игроках команды.

«У него хорошее чувство юмора! Он может ляпнуть что‑то. У него рот не закрывается на тренировках и после. Какая‑то из шуток 100% попадёт.

Кто назвал его «дедом»? На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гильерме — два деда. Остались динозавры в нашей команде», — сказал Магкеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гильерме 37 лет. За «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

35-летний Дзюба выступает за красно-зелёных с февраля 2023 года. В текущем сезоне Артём принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.