«Копенгаген» обыграл «Галатасарай» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и турецкий «Галатасарай». Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Его автором стал полузащитник «Копенгагена» Лукас Лерагер. Отметим, что он же был удалён с поля на 90-й минуте игры.

После этой победы в активе команды из Дании стало восемь очков. Таким образом, датчане продолжат выступление в весенней части Лиги чемпионов. «Галатасарай» остался с пятью очками, но этого хватило, чтобы занять третье место в группе А и заработать право выступить в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

В группе с «Копенгагеном» также выступали мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы вышли в плей-офф с первого места, а «Манчестер Юнайтед» впервые за 18 лет заняли на групповом этапе Лиги чемпионов последнее место.