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Определились 14 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились 14 участников плей-офф Лиги чемпионов
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Во вторник, 12 декабря, состоялся первый игровой день 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

По его итогам две команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Точно продолжат свои выступления в турнире итальянский «Наполи» и датский «Копенгаген».

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Лацио», ПСВ и «Арсенал».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. «Горожане» впервые в своей истории одержали победу в Лиге чемпионов.

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