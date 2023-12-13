Шалимов — о пенальти в ворота «Динамо»: Бальбуэна, зачем ты руками так играешь?

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в ворота московского «Динамо» в выездном матче с воронежским «Факелом» (1:1) в рамках 18 тура РПЛ.

«По пенальти — Бальбуэна не наносил удара рукой, он хотел выиграть позицию и отодвигал соперника рукой — то есть это обоюдная борьба. Мяч вообще непонятно где был, он не долетел до этого единоборства.

Но все равно у меня вопросы к Бальбуэна — зачем ты руками так играешь, там впереди стояли высокие ребята, которые и выбили мяч, он не долетал до тебя. А в итоге опытный мастеровитый игрок дал повод — и команда упустила 2 очка. Добавь их — и «Зенит» был бы совсем близко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Московское «Динамо» завершило осеннюю часть чемпионата России выездной ничьей с воронежским «Факелом» (1:1). Ответный гол клуба из Воронежа был забит с пенальти, назначенного после контактной борьбы в штрафной площади гостей с участием парагвайского центрального защитника Фабиана Бальбуэны.