Шалимов: «Зенит» не особенно включался, чтобы больше забить «Пари НН», вялая игра

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал минимальную победу «Зенита» над «Пари Нижним Новгородом» (1:0) в домашнем матче 18 тура РПЛ, который стал для обеих команд заключительным в осенней части сезона.

«Зенит» достаточно быстро забил, но после этого не особенно и прикладывал усилия для того, чтобы довести счёт до крупного. Но надо сказать, что, уже имея перевес в один гол, играть против «Нижнего» — который всегда играет очень организованно в обороне — гораздо легче.

В целом вялая игра со стороны «Зенита», Питер не особенно и включался, чтобы забивать ещё больше. Вообще, так играть рискованно, но не могу сказать, что «Нижний» что-то противопоставил и был близок к ничьей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» победил на своём поле «Пари НН» со счётом 1:0 в матче 18 тура РПЛ благодаря голу нападающего Матео Кассьерры на 15-й минуте. По итогам осенней части сезона сине-бело-голубые с 36-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая два очка лидирующему «Краснодару».