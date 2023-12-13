Защитник «Баварии» Юпамекано — о матче с «Ман Юнайтед»: мы выиграли, и это самое главное

Футболист «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Мюнхенцы одержали победу со счётом 1:0.

«Сегодня мы хотели проявить реакцию. Мы знали, что на таком историческом стадионе будет непросто. Мы выступили очень хорошо и выиграли игру, а это самое главное. Мы были надёжны в обороне и создавали моменты, показали другое лицо и доказали, что хотим побеждать.

Мы набрали 16 очков и вышли в плей-офф, теперь нам нужно сосредоточиться на Бундеслиге и выиграть следующую игру у «Штутгарта». Есть ли пожелания по сопернику в 1/8 финала? Нет, мы постараемся обыграть любую команду», — приводит слова Юпамекано Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter).