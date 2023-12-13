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В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела перейти во «Фламенго»

В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела перейти во «Фламенго»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании Вендела перейти в «Фламенго». Ранее в СМИ появилась информация, что бразилец якобы попросил руководство «Зенита» отпустить его на родину.

«Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 20,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 24 млн.

В нынешнем сезоне Вендел провёл 18 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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