«Хочу играть за «Фламенго». Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский клуб «Фламенго» этой зимой, сообщил журналист Андре Луис из Rádio Manchete.

По словам источника, 26-летний футболист пришёл к своему агенту и сказал: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас».

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 20,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 24 млн.

В нынешнем сезоне Вендел провёл 18 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.