Известны шансы «Шахтёра» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, состоятся матчи заключительного тура группы Н Лиги чемпионов. Бельгийский «Антверпен» примет испанскую «Барселону», а португальский «Порту» дома встретится с украинским «Шахтёром». Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Барселона». Команда набрала 12 очков за пять матчей. Второе место занимает «Порту», заработавший девять очков. На третьей строчке находится «Шахтёр» (9). «Антверпен» (0) замыкает квартет.

«Барселона» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтёр» может выйти из группы только в случае своей победы. Ничья устроит «Порту» — тогда украинский клуб отправится в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе.