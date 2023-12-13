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Александр Бубнов: любые медали для «Краснодара» будут успехом

Александр Бубнов: любые медали для «Краснодара» будут успехом
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Говорить о полноценной заявке на чемпионство от «быков» пока слишком рано. Галицкий и весь город это заслужили, и если титул удастся завоевать, то это будет настоящий праздник. Но о серьёзных перспективах можно было бы говорить, если бы клуб сохранил преимущество в семь очков, которое у него было ещё недавно. Вполне вероятно, что встреча второго круга с «Зенитом» в Краснодаре станет определяющей с точки зрения борьбы за чемпионство.

«Быкам» придётся тяжело не только в борьбе за первое место, но даже и за призовую позицию. Любые медали будут для них успехом, ведь ещё 5-6 команд способны потеснить «Краснодар» из тройки сильнейших. Сейчас руководству важно правильно замотивировать футболистов на оставшиеся 12 туров. У Галицкого не должно возникнуть с этим проблем», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Турнирная таблица РПЛ
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