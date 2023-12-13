«Обычный сосед по лестничной клетке». В «Текстильщике» представили подставного футболиста

Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов рассказал, как клуб представил болельщикам подставного футболиста.

«Один раз мы вообще представили болельщикам подставного футболиста. Я тогда ещё отвечал только за PR. У нас большая группа игроков находилась на просмотре, но подписаний ещё не было. И фанаты атаковали: «где трансферы?». Один из болельщиков вбросил: «Нужно подписывать Ивана Миканова – без него никак». Тема завирусилась, все стали писать про Ивана Миканова. Я стал узнавать, кто это вообще такой. Спросил у человека, который всё это запустил. Выяснилось, что чуть ли не его обычный сосед по лестничной площадке.

Раскачали эту историю. Сначала выложили переписку типа из рабочего чата: «Ну что, когда подписываем Миканова?» Потом сообщили, что перепутали чаты и объявили о готовящемся трансфере. В результате вышли на реального Миканова, договорились с ним, пригласили на открытую тренировку, где «подписали» с ним контракт. К парню на матче выстроилась космическая очередь из желающих сфотографироваться и взять автограф», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.