«Надо снова разжечь огонь, добавить драйва!» Калешин — о планах в «Алании»

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин рассказал о ближайших планах в работе с командой.

«Сейчас у нас будет корректировка подготовительного периода, потому что он был составлен предыдущим тренерским штабом. Естественно, взгляды на подготовку у всех разнятся. Это нормально. Постараемся сейчас скорректировать их. Надо вдохнуть в команду позитивную энергию. Она придёт к нам благодаря усердной работе. Это самое важное на данном этапе.

Не надо забегать сразу же слишком далеко вперёд. Нам предстоит создать профессиональную и в то же время доброжелательную атмосферу на первых встречах и собраниях с командой. Это огромный труд. Непросто поддерживать мотивацию подопечных, когда они уже одной ногой в РПЛ, но из-за регламентных предписаний команда не проходит. Это тяжело психологически. Но, как я уже сказал руководству, даже хищники иногда попадают в капканы. Даже самые дерзкие. Поэтому, думаю, нам необходимо много работать с ментальной составляющей. Надо снова разжечь огонь, поднять мотивацию, добавить драйва! Всё это будет возможно, только если весь клуб будет работать как единое целое и будет действовать на одной волне. Мне кажется, это на данный момент важнее стратегических и тактических аспектов футбола.

Естественно, у меня немного другой взгляд в этом виде спорта. Поэтому что-то точно поменяется. Это нормальная история с новыми тренерами. У каждого есть свой субъективный взгляд на игру. Каждый транслирует то, во что верит сам. Футбол — это не ракетостроение, ничего в нём сверхсложного нет. Постараемся, чтобы футболисты приняли наши идеи. Нам будет важно завоевать уважение и внимание игроков. Наверное, это будет самой сложной и ответственной частью», — приводит слова Калешина официальный сайт «Алании».