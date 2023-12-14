Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, по итогам которых стали известны все 16 участников плей-офф турнира.

С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Барселона». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Порту».

Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будет представлена Испания («Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад»). Три представителя на этой стадии у Италии («Наполи», «Интер», «Лацио»), Германии («Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг»), два – у Англии («Манчестер Сити», «Арсенал»), ещё по одному – у Португалии, Нидерландов, Франции и Дании.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 декабря. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе. Матчи 1/8 финала запланированы на 13-14, 20-21 февраля и 5-6, 12-13 марта 2024 года.