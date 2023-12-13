«Сити» обыграл «Црвену Звезду» и стал девятой командой с шестью победами в группе ЛЧ

Закончился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алияр Агаев. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон.

На 62-й минуте голом отметился нападающий «горожан» Оскар Бобб.

На 76-й минуте полузащитник Хван Ин Бём поразил ворота гостей.

На 85-й минуте полузащитник английского клуба Калвин Филлипс реализовал пенальти, назначенный за фол на Хэмилтоне.

На 90+1-й минуте гол забил полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи.

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 18 очков и занял первое место в группе G, а также стал девятой командой, которой удалось оформить шесть побед в шести турах главного европейского турнира. В свою очередь, «Црвена Звезда» заработала одно очко и расположилась на последней строчке.