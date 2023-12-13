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«Сити» обыграл «Црвену Звезду» и стал девятой командой с шестью победами в группе ЛЧ

«Сити» обыграл «Црвену Звезду» и стал девятой командой с шестью победами в группе ЛЧ
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Закончился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алияр Агаев. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон.

На 62-й минуте голом отметился нападающий «горожан» Оскар Бобб.

На 76-й минуте полузащитник Хван Ин Бём поразил ворота гостей.

На 85-й минуте полузащитник английского клуба Калвин Филлипс реализовал пенальти, назначенный за фол на Хэмилтоне.

На 90+1-й минуте гол забил полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи.

Лига чемпионов . Группа G. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хэмилтон – 19'     0:2 Бобб – 62'     1:2 Бём – 76'     1:3 Филлипс – 85'     2:3 Катаи – 90+1'    

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 18 очков и занял первое место в группе G, а также стал девятой командой, которой удалось оформить шесть побед в шести турах главного европейского турнира. В свою очередь, «Црвена Звезда» заработала одно очко и расположилась на последней строчке.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
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