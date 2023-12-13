Гвардиола — о текущих результатах «Манчестер Сити»: могло быть и хуже

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах своей команды в последних матчах. Напомним, «горожане» в шести последних играх во всех турнирах смогли одержать лишь две победы.

«Как оценю наше выступление в последних матчах? В целом я доволен: конечно, можно было и лучше, но могло быть и хуже. Всегда нужно видеть положительные моменты. Тренеры должны соблюдать баланс – не слишком радоваться победе и не слишком расстраиваться после поражений. Нам просто необходимо анализировать прошедший матч и делать правильные выводы», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ. Подопечные Гвардиолы набрали 33 очка после 16 туров. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — четыре очка. В Лиге чемпионов английская команда досрочно пробилась в плей-офф.