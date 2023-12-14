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Мбаппе остался недоволен после матча «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Мбаппе остался недоволен после матча «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в расстроенных чувствах покидал матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1), сообщает Footmercato.

По данным источника, после матча футболист был явно не в настроении, однако, он подошёл к болельщикам и поблагодарил их за поддержку. После этого французский нападающий быстро пересёк микст-зону и направился в автобус, где некоторое время находился в одиночестве.

«ПСЖ» по итогам группового этапа Лиги чемпионов финишировал на втором месте, записав в свой актив восемь очков. Команда пропустила перед собой именно «Боруссию», которая набрала 11 очков.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив три гола.

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