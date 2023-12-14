«ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией», но вышел в плей-офф ЛЧ

Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Карим Адейеми. Затем, на 56-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник парижского клуба Уоррен Заир-Эмери. На 76-й минуте гол «ПСЖ» забил Килиан Мбаппе, но его отменили из-за офсайда.

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 11 очков и в итоге заняла первое место в группе F. Также немецкая команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Луиса Энрике заработали восемь очков и расположились на второй строчке.

После первого тайма «ПСЖ» вылетал из Лиги чемпионов, из-за того, что в параллельном матче группы «Ньюкасл» обыгрывал «Милан» со счётом 1:0. Однако во втором тайме «россонери» удалось перевернуть игру и одержать итоговую победу со счётом 2:1.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.