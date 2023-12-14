Представлен трофей женской Лиги наций

УЕФА представил официальный трофей женской Лиги наций, первый розыгрыш которой проходит в сезоне-2023/2024.

Трофей женской Лиги наций Фото: УЕФА

Финальная стадия турнира пройдёт в следующем году. В полуфиналах 23 февраля Испания сыграет с Нидерландами, а Франция — с Германией.

Матч за третье место и финал состоятся 28 февраля. Место проведения соревнований ещё не определено.

Турнир также будет отборочным для Олимпийских игр-2024. Финалисты Лиги наций получат путёвки на участие в ОИ. В случае, если в решающей встрече сыграет Франция, которая уже имеет лицензию, как страна-хозяйка, место на Играх-2024 достанется команде, занявшей третье место.