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Представлен трофей женской Лиги наций

Представлен трофей женской Лиги наций
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УЕФА представил официальный трофей женской Лиги наций, первый розыгрыш которой проходит в сезоне-2023/2024.

Трофей женской Лиги наций

Трофей женской Лиги наций

Фото: УЕФА

Финальная стадия турнира пройдёт в следующем году. В полуфиналах 23 февраля Испания сыграет с Нидерландами, а Франция — с Германией.

Матч за третье место и финал состоятся 28 февраля. Место проведения соревнований ещё не определено.

Турнир также будет отборочным для Олимпийских игр-2024. Финалисты Лиги наций получат путёвки на участие в ОИ. В случае, если в решающей встрече сыграет Франция, которая уже имеет лицензию, как страна-хозяйка, место на Играх-2024 достанется команде, занявшей третье место.

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