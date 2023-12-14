Эдди Хау — о вылете из ЛЧ: мы пытались выйти в плей-офф, теперь опустошены абсолютно

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении от «Милана» (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас были очень хорошие отрезки. Мы доминировали временами, но не хватило второго гола, а в эпизодах с пропущенными голами недостаточно хорошо оборонялись.

Это была игра на встречных курсах, обе команды очень хотели победить. Мы пытались выйти в плей-офф, поэтому должны были играть смело. То же самое касается и соперника, поэтому матч получился очень хорошим. Мы создавали моменты и теперь опустошены абсолютно», – приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

После шести туров «Ньюкасл» занял последнее четвёртое место с 5 очками в группе F с «Боруссией» (11 очков), ПСЖ (8 очков) и «Миланом» (8 очков).