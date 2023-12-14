Чичарито: развитие МЛС было долгосрочным, здесь не планировали сделать всё за пять лет

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о развитии футбола в Соединённых Штатах Америки.

«Думаю, это было как волновой эффект со времён первых игроков, оказавшихся в Америке. Я говорю о Пеле, хотя он и не играл в МЛС, тогда этой лиги не существовало. Когда пришёл Бекхэм, это дало чемпионату новый импульс, но это всё ещё был волновой эффект.

В этой лиге понимали, что их цель долгосрочная. У них не было желания сделать всё за какие-то пять лет, они хотели создать крепкую, финансово здоровую лигу с крепким фундаментом. Их не заботило то, что на это уйдёт какое-то время. А сейчас в МЛС играет обладатель «Золотого мяча» (Лионель Месси. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эрнандеса AS US.