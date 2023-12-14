«ПСЖ» в 11-й раз подряд пробился в плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 13 декабря, «ПСЖ» в гостевом матче группового раунда Лиги чемпионов сумел добыть ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). Французская команда набрала восемь очков и опередила «Милан» по лучшим показателям в личных встречах, заняв второе место в квартете. Таким образом, парижане на протяжении 11 лет кряду попадают в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

Наилучшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов за эти годы был финал в сезоне-2019/2020. Тогда команда, возглавляемая немецким специалистом Томасом Тухелем, в решающем матче минимально уступила «Баварии» (0:1). Парижане пять раз выбывали на стадии 1/8 финала, четырежды доходили до 1/4 финала и лишь раз добирались до полуфинального противостояния.