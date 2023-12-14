«У меня хорошие отношения с Федотовым». Сутормин рассказал, вёл ли переговоры с ЦСКА

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, вёл ли переговоры о переходе в московский ПФК ЦСКА. Он подчеркнул, что находится в хороших отношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым, но заявил, что переговоров о трансфере в стан армейцев не вёл.

«Вёл ли я переговоры с Федотовым по поводу перехода в ЦСКА? По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было», — приводит слова Сутормин интернет-портал «Известия».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 7 матчей в РПЛ и 4 матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате. Футболист открыто заявляет о недовольстве игровым временем в «Зените», в связи с этим и возникали слухи о возможном переходе Сутормина в ЦСКА, «Балтику» и ряд других клубов Российской Премьер-Лиги.