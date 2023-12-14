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Рио Фердинанд: уверен, игроки «Ньюкасла» рады, что не попали в Лигу Европы

Рио Фердинанд: уверен, игроки «Ньюкасла» рады, что не попали в Лигу Европы
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что игроки «Ньюкасла» не должны расстраиваться из-за того, что им не удалось попасть в Лигу Европы. «Сороки» заняли четвёртое место в группе F Лиги чемпионов.

«Эдди Хау и его парни не признаются в этом, но уверяю, они рады, что им не придётся играть в Лиге Европы. У них очень много травм. Играть в разных турнирах, сражаться за победу очень сложно, когда твоя команда лишилась стольких игроков», — приводит слова Фердинанда издание Mirror.

Накануне, 13 декабря, «Ньюкасл» уступил «Милану» (1:2) на домашней арене в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После шести проведённых игр «сороки» набрали пять очков и расположились на четвёртом месте турнирной таблицы. «Милан» прошёл в Лигу Европы.

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