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Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Милан» на выезде обыграл «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы

«Милан» на выезде обыграл «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы
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Завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Милан» сумел добыть важнейшую волевую победу — 2:1.

На 33-й минуте «Ньюкасл» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Жоэлинтона. На 58-й минуте «Милан» сравнял счёт усилиями Кристиана Пулишича. На 84-й минуте итальянская команда сумела вырвать победу — голом отметился вингер Самуэль Чуквезе.

Таким образом, после шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал восемь очков и занял третье место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей английская команда набрала пять очков и расположилась на последней, четвёртой строчке.

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Жоэлинтон – 33'     1:1 Пулишич – 59'     1:2 Чуквезе – 84'    
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