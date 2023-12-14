«Милан» на выезде обыграл «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы

Завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. «Милан» сумел добыть важнейшую волевую победу — 2:1.

На 33-й минуте «Ньюкасл» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Жоэлинтона. На 58-й минуте «Милан» сравнял счёт усилиями Кристиана Пулишича. На 84-й минуте итальянская команда сумела вырвать победу — голом отметился вингер Самуэль Чуквезе.

Таким образом, после шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал восемь очков и занял третье место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей английская команда набрала пять очков и расположилась на последней, четвёртой строчке.