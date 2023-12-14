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Гранат: Миранчук — уровень середняка Серии А. Чтобы быть выше среднего, нужно играть

Гранат: Миранчук — уровень середняка Серии А. Чтобы быть выше среднего, нужно играть
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте». По его мнению, уровень Миранчука соответствует уровню середняка Серии А. Чтобы повысить свой уровень, Алексею необходима игровая практика. Булыкин допустил, что Миранчуку стоит найти команду, которая даст ему постоянную игровую практику.

«Надо знать ситуацию изнутри. Алексей — взрослый человек и будет принимать решение сам. Он будет биться за место в составе. Если понимает, что это будет тяжело, то надо искать новую команду, где будет постоянная практика. Миранчук сейчас — уровень середняка Серии А. Чтобы быть выше среднего, нужно постоянно играть. Этого пока не хватает Алексею», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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