На поле вышли даже те, кто обычно сидит на скамейке.

Как же много россиян сыграли в Европе и не только! А у Захаряна и Миранчука голевые

Чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, однако в Европе турниры в самом разгаре. И этот уикенд получился мощным для наших легионеров. Если не с точки зрения качества, то хотя бы количественно. Однако и с результативными действиями не подкачали. Чего стоят только голевые передачи Арсена Захаряна и Алексея Миранчука! Но обо всём по порядку.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: asmonaco.com

В этот раз хавбек не показал чего-то выдающегося на поле. Но это тот случай, когда куда важнее победа. Россиянин получил 7,0 на портале Sofascore: 51 касание, 92% точных передач, один ключевой пас и столько же ударов. Именно Головин начал первую голевую атаку «Монако». А ушёл с поля Александр уже в добавленное время.

В конце матча команда сама создала себе проблемы, заработав пенальти. Но результат удержали даже в меньшинстве. Отставание от «ПСЖ» – шесть очков, а от «Ниццы» – два.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Очень средний матч для Далера. Может, поэтому «Гавр» и уступил во второй встрече подряд. Но если с «ПСЖ» было тяжело зацепиться за очки даже в большинстве, то «Страсбург» явно не выглядел непобедимым. Однако команда Кузяева пропустила уже в первом тайме, затем отыгралась во втором, а в добавленное время пропустила ещё.

Правда, уже без россиянина на поле. Главный тренер заменил его на 66-й минуте – очень редкая история. За это время у Кузяева всего один ключевой пас, 33 касания и 21 точная передача. Скромная статистика.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсена Захарян Фото: Getty Images

Уроженец Самары в третий раз в сезоне вышел в основном составе. И это точно его лучший матч. Статистические порталы выдали Арсену оценку 7,2 благодаря 58 касаниям, 75% успешных передач, трём удачным кроссам. Но главное – Захарян сделал первое результативное действие, а именно – ассист в моменте с голом Субименди. Плюс после перехвата россиянина «Реал Сосьедад» забил третий мяч.

Теперь Арсен из-за травмы Барренечеа наверняка будет играть чаще. Отличная возможность показать свои скиллы тренерскому штабу и продолжать в том же духе.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Благодаря Алексею «Аталанта» прервала серию из четырёх матчей без побед. В этот раз Миранчук остался в запасе и шанс получил только на 82-й минуте, когда счёт был 2:2. Однако главную миссию полузащитник выполнил: уже в добавленное время протолкнул мяч на Мурьеля, который пяткой забил победный мяч.

Интересно, что перед выходом на поле Миранчука освистали болельщики. Гасперини после игры вступился за россиянина, отметив, что на поле он всем всё доказал.

Как сыграли другие?

Андрей Лунёв вернулся в основной состав «Карабаха». Его команда разгромила «Сумгаит», но россиянин пропустил один обидный мяч.

Зелимхан Бакаев провёл полный матч с «Аль-Васлом». «Аль-Вахда» уступала 0:2 к 20-й минуте, но всё же добилась ничьей. В таблице команда располагается на пятом месте, отставая от лидера на три очка.

Денис Черышев вышел при счёте 0:0 в матче «Венеции» с «Кремонезе» – за 11 минут до конца встречи. Но совсем скоро «Венеция» пропустила и в итоге проиграла. Из-за этого команда Паоло Ваноли опустилась на второе место в таблице.

Александр Кокорин появился в основном составе на матч с АЕКом из Ларнаки. После первого тайма его «Арис» выигрывал 1:0, а в начале второго россиянина заменили. Итог – поражение 1:2. «Арис» откатился на третье место в чемпионате Кипра. Отставание от лидирующего АПОЭЛа – три очка.

В Израиле на неделе сыграли два тура местного чемпионата. В первом из них «Бейтар» Григория Морозова обыграл «Хапоэль» из Иерусалима (1:0), россиянин провёл на поле 90 минут.

А во втором команда сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы, защитник вышел на поле во втором тайме.

«Целе» также провёл два матча в Словении. В обоих в основном составе вышел Егор Пруцев. А его команда дважды победила с общим счётом 7:1.

«Эйпен» уступил «Генку» в чемпионате Бельгии, зато за 15 минут до конца на поле вышел Александр Филин. Это его второе появление в лиге в нынешнем сезоне.

Роман Нойштедтер вернулся в основной состав «Вестерло» после трёх матчей на скамейке, и его команда выиграла. Хоть и у «Кортрейка» с последнего места.

«Ибица» не смогла победить «Альхесирас» (0:0), Николай Обольский отыграл 75 минут, а его команда всё равно осталась на первой строчке.

Илья Гучмазов не попал в заявку на матч боснийской «Слоги», а Павел Баранов вышел на замену. Их команда победила 1:0.

Россияне, которые не сыграли на этих выходных

Матчи греческой лиги были перенесены из-за столкновения болельщиков с полицией. Из-за этого не сыграли «Панатинаикос», за который выступает Юрий Лодыгин, а также ПАОК (Магомед Оздоев) и «Арис» (Магомед-Шапи Сулейманов).

Чемпионат Дании ушёл на зимнюю паузу, поэтому Герман Онугха с «Вайле» вернётся на поле только в середине февраля.

«Мирандес» Никиты Иосифова сыграл вничью с «Бургосом». Россиянин же весь матч просидел на скамейке.

Иван Злобин вновь остался в запасе на игру с «Портимоненсе». Правда, «Фамаликан» не смог победить.