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«Локомотив» склоняется к продлению контракта с Леонченко, решение будет принято в пятницу

15 декабря, в пятницу, пройдёт совет директоров «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. С большой долей вероятности, на нём будет принято решение продлить контракт с генеральным директором Владимиром Леонченко.

Напомним, Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. Ранее в СМИ назывались несколько потенциальных сменщиков Леонченко. Среди них — экс-футболист команды Борис Ротенберг, а также генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов.

Напомним, «Локомотив» набрал 31 очко за 18 матчей первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.