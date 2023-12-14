«Краснодар» запросил у «Васко да Гама» € 5 млн за защитника Хуниора Алонсо

«Краснодар» готов начать переговоры о продаже футболиста Хуниора Алонсо за 5 млн €, сообщает журналистка GOAL Brasil Раиса Симплици в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что парагвайский защитник интересен «Васко да Гама». Сообщалось, что бразильский клуб уже наладил контакты с «Краснодаром». 30-летний Алонсо играет за «быков» с января 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Алонсо провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт две результативные передачи. «Краснодар» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.