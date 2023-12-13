Защитник «Краснодара» Алонсо может перейти в «Васко да Гама»

Футболист «Краснодара» Хуниор Алонсо попал в сферу интересов «Васко да Гама». Об этом сообщает издание Globo Esporte.

По сведениям источника, бразильская команда уже вступила в переговоры с «быками». Краснодарцы готовы отпустить своего защитника за € 1,5 млн. Однако «Васко да Гама» планирует снизить сумму потенциального трансфера. Отмечается, что новым директором команды из Рио-де-Жанейро является Алешандре Маттос, который работал с Алонсо в «Атлетико Минейро» в 2020 году. Вероятно, это может поспособствовать сделке.

Напомним, 30-летний Алонсо является игроком «Краснодара» с января 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 9 млн.