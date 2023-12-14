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Бояринцев: с Малкомом кого-то сложно сравнивать в РПЛ, но по игре можно выделить Сперцяна

Бояринцев: с Малкомом кого-то сложно сравнивать в РПЛ, но по игре можно выделить Сперцяна
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Бывший футболист «Спартака» и экс-наставник «Сокола» Денис Бояринцев считает, что нынешних легионеров в РПЛ сложно сравнивать с уехавшим в Саудовскую Аравию экс-игроком «Зенита» Малкомом. Из ныне играющих в России легионеров Бояринцев выделил игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«С Малкомом кого-то сложно сравнивать сейчас. В «Зените» такого уровня легионера [как Малком] нет». Наверное, Сперцяна по игре можно выделить в «Краснодаре». Очень классно выступает, плюс «быки» лидируют в РПЛ. Сперцян — яркая личность в нашем чемпионате, как атакующий игрок», — приводит слова Дениса Бояринцева Legalbet.

Напомним, летом 2023 года Маклом перешёл в саудовский «Аль-Хиляль». «Зенит» получил за его трансфер € 60 млн.

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