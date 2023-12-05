Экс-игроком «Динамо» Варелой интересуются «Ривер Плейт» и «Пеньяроль»

Бывшим игроком московского «Динамо», а ныне защитником бразильского «Фламенго» Гильермо Варелой интересуется аргентинский «Ривер Плейт» и уругвайский «Пеньяроль», сообщает RaFla Mello.

Напомним, Варела перебрался в «Динамо» из датского «Копенгагена» сначала в качестве аренды, а летом 2021 года присоединился на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt за € 1 млн. В общей сложности уругваец сыграл за российский клуб 49 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами.

Летом 2022 года уругваец тайно отбыл с базы московской команды ночью и не отвечал на звонки. Вскоре подписал контракт с «Фламенго» в качестве арендного соглашения, а летом 2023 года подписал контракт на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Варела сыграл за бразильский клуб 19 матчей, где голевыми действиями не отметился. При этом в сезоне 2021/2022 в составе «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес.