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«Шахтёр» среди лидеров Лиги чемпионов по чистому игровому времени

«Шахтёр» среди лидеров Лиги чемпионов по чистому игровому времени
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Украинский «Шахтёр» занимает второе место по среднему чистому игровому времени команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Данную статистику приводит телеграм-канал Opta Sports. Лидирует в рейтинге команд английский «Манчестер Сити».

Топ-10 команд по среднему чистому игровому времени команд в ЛЧ:

1. «Манчестер Сити» — 63:52 (66,2%);

2. «Шахтёр» — 62:11 (63,1%);

3. «Копенгаген» — 61:55 (62,3%);

4. «Реал» — 61:51 (63,8%);

5. «Лацио» — 61:11 (62%);

6. «Барселона» — 60:50 (62,2%);

7. «Атлетико» — 60:50 (62,2%);

8. «Селтик» — 60:40 (61,7%);

9. «Бавария» — 60:31 (62,3%);

10. «Антверпен» — 60:22 (62%).

Напомним, по итогам групповой стадии турнира украинский «Шахтёр» занял третье место в группе Н, которое позволяет выступить в весенней части Лиге Европы.

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