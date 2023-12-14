«Шахтёр» среди лидеров Лиги чемпионов по чистому игровому времени

Украинский «Шахтёр» занимает второе место по среднему чистому игровому времени команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Данную статистику приводит телеграм-канал Opta Sports. Лидирует в рейтинге команд английский «Манчестер Сити».
Топ-10 команд по среднему чистому игровому времени команд в ЛЧ:
1. «Манчестер Сити» — 63:52 (66,2%);
2. «Шахтёр» — 62:11 (63,1%);
3. «Копенгаген» — 61:55 (62,3%);
4. «Реал» — 61:51 (63,8%);
5. «Лацио» — 61:11 (62%);
6. «Барселона» — 60:50 (62,2%);
7. «Атлетико» — 60:50 (62,2%);
8. «Селтик» — 60:40 (61,7%);
9. «Бавария» — 60:31 (62,3%);
10. «Антверпен» — 60:22 (62%).
Напомним, по итогам групповой стадии турнира украинский «Шахтёр» занял третье место в группе Н, которое позволяет выступить в весенней части Лиге Европы.