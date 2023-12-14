«Шахтёр» вылетел из Лиги чемпионов, но сыграет в Лиге Европы

«Шахтёр» не смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче заключительного тура группового этапа турнира с «Порту». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Шахтёр» финишировал на третьем месте в своей группе, записав в свой актив девять очков. Команда пропустила перед собой «Барселону» и «Порту», которые по итогам группового этапа набрали по 12 очков.

Таким образом, украинский клуб выступит в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 14 и 15 декабря состоятся матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы УЕФА – 2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), в понедельник, 18 декабря.