Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» вылетел из Лиги чемпионов, но сыграет в Лиге Европы

«Шахтёр» вылетел из Лиги чемпионов, но сыграет в Лиге Европы
Комментарии

«Шахтёр» не смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче заключительного тура группового этапа турнира с «Порту». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Шахтёр» финишировал на третьем месте в своей группе, записав в свой актив девять очков. Команда пропустила перед собой «Барселону» и «Порту», которые по итогам группового этапа набрали по 12 очков.

Таким образом, украинский клуб выступит в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 14 и 15 декабря состоятся матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы УЕФА – 2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), в понедельник, 18 декабря.

Материалы по теме
Закончился последний в истории матч группового этапа Лиги чемпионов
Закончился последний в истории матч группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android